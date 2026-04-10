GündemAydın'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Aydın'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10.04.2026 - 01:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 katlı apartmanın son katında cam silerken pencereden beton zemine düşen temizlikçi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Münir Özkul Sokak üzerindeki bir apartmanda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilek Turan (45) isimli kadın 5 katlı bir apartmanın son katındaki daireye temizliğe geldi. Gün içerisindeki işlerini tamamlayan kadın son olarak cam silmek için pencereye çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Turan, ile metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Kadının düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Turan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Aydın'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

