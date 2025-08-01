GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın'da bebeği olmayan doktor, yeni doğum yapan kadının bebeğini aldı! Gerçek kaza sonrası ortaya çıktı
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da bebeği olmayan doktor, yeni doğum yapan kadının bebeğini aldı! Gerçek kaza sonrası ortaya çıktı

Aydın'da bebeği olmayan doktor, yeni doğum yapan kadının bebeğini aldı! Gerçek kaza sonrası ortaya çıktı

01.08.2025 - 14:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Aydın'da bebeği olmayan doktor, yeni doğum yapan kadının bebeğini aldı! Gerçek kaza sonrası ortaya çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, görev yaptığı hastanede doğum yapan bir kadının bebeğini usulsüzce evlat edindiği öne sürülen doktor gözaltına alındı. Bebeği evinde yere düşüren doktorun sırrı bu olaydan sonra ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak çalışan Ş.D.E. (57) 21 Temmuz'da hastanede doğum yapan Ö.K'nin bebeğini sahiplenmek istedi.

Anneyle konuşan Ş.D.E. bebeği doğumdan sonra aldı. Evine götürdüğü bebeği 30 Temmuz'da kucağından düşüren doktor, mesai arkadaşlarının şüphelenmemesi için bir yakını aracılığıyla bebeği hastaneye gönderdi, kendisi muayene etti.

Muayene sırasında bebeğin vücudunda morluklar olduğunu fark eden hemşire durumu başhekimliğe bildirdi. Sağlık durumu ağır olan bebek, doktor Ş.D.E'nin onayıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebeğin yaralanmasının şüpheli bulunması nedeniyle Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çocuk doktoru Ş.D.E, bebeği usulsüzce evlat edinme ve taksirle yaralama suçundan gözaltına alındı.

Ş.D.E'nin ifadesinde, çocuğu olmadığı için bebeği annenin rızasıyla aldığını, herhangi bir satın alma işleminin olmadığını söylediği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Ş.D.E'yi görevden uzaklaştırdı.

Güncel Haberler

Aydın'da bebeği olmayan doktor, yeni doğum yapan kadının bebeğini aldı! Gerçek kaza sonrası ortaya çıktı
#Gündem

Aydın'da bebeği olmayan doktor, yeni doğum yapan kadının bebeğini aldı! Gerçek kaza sonrası ortaya çıktı

Dünyada ilk ve tek, Denizli'de keşfedildi! Görenler şaşkına dönüyor, 750 yıl devam etti
#Gündem

Dünyada ilk ve tek, Denizli'de keşfedildi! Görenler şaşkına dönüyor, 750 yıl devam etti

Coğrafi İşaretli Munzur Balı'na Avrupa'dan lezzet ödülü: Jüri hayran kaldı!
#Gündem

Coğrafi İşaretli Munzur Balı'na Avrupa'dan lezzet ödülü: Jüri hayran kaldı!