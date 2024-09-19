Aydın'da 47 bin doz ücretsiz aşı yapılacak! Hastalıklara karşı çok etkili

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Buzağılar aşılansın sağlıklı yaşasın" projesi kapsamında Aydın’da 47 bin doz ücretsiz aşılama yapılacak. Buzağıların sağlıklı yaşaması hedefiyle gerçekleştirilen proje ile gebeliklerinin son iki ayına giren büyükbaş hayvanlar aşılanacak.

Aşılama çalışmalarını inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş; "Buzağı bir süt sığırcılığı işletmesinin geleceği aynı zamanda da kırmızı et üretiminin kaynağıdır. İşletmede sürdürülebilir bir süt üretimi sağlıklı ve yeterli buzağı üretiminden geçer. Buzağı olmazsa süt olmayacağı gibi ileride süt üretiminde kullanılacak düve ve inek de olmayacaktır. Hayvanların yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için koruyucu hekimlik önemli bir faktördür. Canlının yaşamını tehlikeye sokabilecek veya kalıcı hasarlar oluşturabilecek bazı hastalıkları daha ortaya çıkmadan önlemek, bu hastalıkların oluştuktan sonraki tedavisinden daha fazla önem taşır. Bu amaçla birçok viral veya bakteriyel hastalıklara karşı geliştirilen aşılar koruyucu hekimliğin temelini oluşturmaktadır" dedi.

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