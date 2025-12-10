GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın Söke'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Aydın Söke'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Aydın Söke'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

10.12.2025 - 18:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (AA)

Aydın Söke'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

N.D. yönetimindeki 34 JK 8061 plakalı cip, Söke-Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi'nde, F.B'nin kullandığı 07 CHK 654 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile cipteki F.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Milas istikametine seyir halinde olan otomobilin, kavşağa girmek isteyen ciple çarpışması yer alıyor.

Güncel Haberler

Iğdır’da 'müstehcenlik' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
#Gündem

Iğdır’da 'müstehcenlik' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Döner 30 liraya düştü! Enflasyona inat etti, fiyatları aşağı çekti
#Gündem

Döner 30 liraya düştü! Enflasyona inat etti, fiyatları aşağı çekti

Aydın Söke'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
#Gündem

Aydın Söke'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı