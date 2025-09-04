Edirne'de ayçiçeği hasadında feci olay! Tarlada fark etmedi, üzerinden geçti
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, ayçiçeği hasadı sırasında feci bir olay yaşandı. 64 yaşındaki Ahmet Arıcan biçerdöverin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Arıcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Feci ölüm Edirne'de meydana geldi. Uzunköprü'nün Turnacı köyünde ayçiçeği tarlasında biçerdöverle hasat yapan E.K., bu sırada Ahmet Arıcan’ı fark etmeyip üzerinden geçti. Bir süre sonra durumu fark eden E.K.’nin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından, yaralı Arıcan’ı Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne götürdü. Arıcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biçerdöveri kullanan E.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.