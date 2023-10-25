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Ayaklarına bidon bağlı bulunan cesedin kimliği belli oldu

Denizde sol ayak bileğine 2 su bidonu bağlı bulunan cesedin Yusuf Balcı'ya (32) ait olduğu belirlendi.

25.10.2023 - 16:05 | | Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
Ayaklarına bidon bağlı bulunan cesedin kimliği belli oldu

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Sahil'de meydana geldi. Denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, sol ayak bileğine 10 litrelik 2 su bidonu bağlı erkek cesedini kıyıya çıkardı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde, cesedin Yusuf Balcı'ya ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Balcı'nın yanına aldığı bidonlarla evden çıkıp, intihar etmek amacıyla sahile gittiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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