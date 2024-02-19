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Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Avukat Feyza Altun hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan soruşturma başlatıldı. Altun soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

19.02.2024 - 12:26 |
Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesajı yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözatına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

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