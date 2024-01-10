Avrupa’da derbi fırtınası! Dev maçlara Türkiye’nin ek yüksek oranları yine Misli’de!

İspanya, İtalya ve Yunanistan’da bugün oynanacak kupa maçları, dev derbilere sahne olacak. Saat 20.00’de İtalya’nın iki büyük kulübü Lazio ile Roma karşı karşıya gelecek. Saat 22.00’de ise Real Madrid ile Atletico Madrid, Suudi Arabistan’da oynanacak İspanya Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Günün son derbisi ise 22.30’da oynanacak. Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Fatih Terim’in teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Panathinaikos, sahasında ezeli rakibi Olympiakos’u konuk edecek.

Tüm Yollar Roma’ya Çıkar

İtalya Kupası çeyrek finalinde başkentin iki köklü kulübü Roma ve Lazio, Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanan eşleşmede kazanan taraf tur atlayacak. Serie A’da bu sezon da aradığını bulamayan Mourinho’lu Roma ile Sarri’li Lazio, kupaya büyük önem veriyor. Lazio'ya Misli üyelerine özel olarak 2.40 yerine “Süper Oran” ile 2.53 oran veriliyor. Beraberlik oranı 2.67’den 2.82'ye, Roma galibiyeti oranı ise 2.44’ten 2.57 orana yükselmiş durumda.

Haberin Devamı

Arda Güler Maç Kadrosunda

Günün diğer derbisinde ise Real Madrid ile Atletico Madrid, Suudi Arabistan’da, İspanya Süper Kupa yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Madrid derbisinde tur atlayacak taraf, Barcelona – Osasuna eşleşmesinin galibi ile finalde karşılaşacak. Derbiyi daha da önemli kılan ise Arda Güler’in bu maçta da oynayıp oynamayacağı. Hafta sonunda Real Madrid forması ile ilk resmi maçına İspanya Kral Kupası’nda Arandina karşısında çıkan genç yıldız, hocası Carlo Ancelotti tarafından derbi kadrosuna da alındı. Real Madrid'e Misli üyelerine özel olarak 1.82 yerine “Süper Oran” ile 1.93 oran veriliyor. Beraberlik oranı 3.06’dan 3.23'e, Atletico Madrid galibiyeti oranı ise 3.05’ten 3.22'lik orana yükselmiş durumda.

Fatih Terim’in İlk Derbi Sınavı

Geçtiğimiz ay Yunanistan’ın Panathiniakos kulübüyle sözleşme imzalayarak 22 yıl sonra Avrupa’ya yelken açan Fatih Terim, yeni kulübü ile ilk derbisine çıkıyor. Yeşillerin başında çıktığı iki maçtan 6 puan çıkararak takımını liderliğe taşıyan tecrübeli teknik adam, Yunanistan Kupası’nda ezeli rakipleri Olympiakos’a karşı zorlu bir mücadeleye çıkacak. Tur atlayan tarafın çeyrek finale kalacağı eşleşme iki maç üzerinden oynanacak. Fatih Terim ve öğrencileri ilk karşılaşmada galip gelerek rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Panathinaikos'a Misli üyelerine özel olarak 1.88 yerine “Süper Oran” ile 1.98 oran veriliyor. Beraberlik oranı 2.82’den 2.98'e, Olympiakos galibiyeti oranı ise 2.87'den 3.03'lük orana yükselmiş durumda.



*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Haberin Devamı

Siz de hemen Misli’ye üye olarak, Misli’nin üyelerine sunduğu Süper Oran kampanyasından yararlanın! Daha yüksek oranlarla daha fazla kazanma şansını yakalayın!

‘Alayına Misli’ diyen yeni üyelere 50 TL hediye!

Türkiye'nin en hızlı büyüyen resmi Bahis platformu Misli, ‘Alayına Misli’ kampanyasına yeni üyelerine 50 TL hediye ederek devam ediyor. Misli’ye üye olan herkes, 50 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de mobil uygulamadan Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve anında 50 TL kazanın.

Haberin Devamı