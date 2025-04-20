Avrupa'da bir ilk! İstanbul Havalimanı’na aynı anda 3 uçak iniş yaptı

Avrupa'da ilk kez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 3 THY uçağına kalkış izni vermesiyle başlayan 'Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları' İstanbul Havalimanı’nda devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında bugün THY'nin TK1794 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi Stockholm-İstanbul seferi, TK2419 sefer sayılı Airbus A321 tipi Antalya-İstanbul seferi ve TK1822 sefer sayılı Airbus A330 tipi Paris-İstanbul seferini yapan uçakları aynı anda İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Saat 16.30'da gerçekleştirilen operasyon, 3 uçağın aynı anda İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı ilk an olarak tarihe geçti. İstanbul Havalimanı böylelikle Avrupa’da ilk kez 3 uçağın iniş ve kalkış yaptığı ilk havalimanı oldu. İniş anı radar görüntülerinde kaydedildi. Operasyonel büyüme hedefleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, önümüzdeki dönemlerde dörtlü bağımsız pist operasyonlarının da başlayacağını açıklamıştı.