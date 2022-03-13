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AVM'ler açık mı, bugün AVM’ler kaçta kapanıyor? 13 Mart AVM'ler kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

13 Mart AVM’ler açık mı, AVM'ler kaçta kapanıyor? İstanbul iki gündür karın etkisinde. Yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından önlem amacıyla bir dizi karar açıklanmıştı. AVM çalışma saatlerine ilişkin açıklamayı ise İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Peki, 13 Mart AVM'ler kaçta açılıyor, kaça kadar açık, kapanış saati kaç?

13.03.2022 - 09:29 |
AVM'ler açık mı, bugün AVM’ler kaçta kapanıyor? 13 Mart AVM'ler kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

İstanbul’da kar yağışı devam ediyor. Ocak ayında yağan kar deyim yerindeyse hayatı felç edince, Perşembe gününden itibaren başlayan kar için çeşitli önlemler alındı. Valilik tarafından alınan kararlar sonrası vatandaşlar AVM’lerin durumunu sorgulamaya başladı. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı yaptığı açıklamayla merak edilen soruya yanıt verdi.

AVM'LER AÇIK MI, KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul’daki zorlu hava şartları devam ettiğinden, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile sağlanan mutabakatla, AVM’ler 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

 

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