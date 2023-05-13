Avcılar’da tüketicilerden hakem heyetine 5 bin başvuru

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 66 bin lira altındaki ürünler için başvuruların kabul edildiği birimlerden biri olan Avcılar Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin bu haftaki toplantısına Avcılar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Emine Başar başkanlık ederken İTO Meclis üyesi Turan Kocaalp de eşlik etti.

Kaymakamlığa gelerek veya e-Devlet üzerinden yapılan başvuruda ilk incelemeler dosya üzerinden yapılırken, ürünleri ile birlikte toplantıya davet edilen tüketiciler arasında bu hafta özellikle ayakkabılarından şikayet edenler dikkat çekti.

Aldıkları ayakkabıların ses çıkardığını, dikişlerinin attığını, çok kısa sürede söküldüğünü öne süren tüketicilerin ürünleri tek tek incelenirken, bir bölümünün üretim mi yoksa kullanıcı hatasının mı etkili olduğunun tespiti için bilirkişiye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Avcılar Kaymakamlığı Yazıişleri Müdürü Emine Başar, 1 yıl içerisinde 5 bin başvuruyu sonuçlandırdıklarını, başvuru yoğunluğuna göre genellikle ayda iki kez toplanarak ürünleri inceleyip karar verdiklerini söyledi. İTO Meclis üyesi Kocaalp de "Hatanın tüketiciden mi yoksa üreticiden mi kaynaklandığına bakıp karar veriyoruz" dedi.