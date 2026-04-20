Avcılar'da mahsur kaldılar: Korkunç yangında 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 21.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın giriş katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

MAHSUR KALAN 20 KİŞİ KURTARILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aralarında çocuklarında bulunduğu üst katlarda mahsur kalan 20 kişi merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.