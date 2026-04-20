GündemAvcılar'da mahsur kaldılar: Korkunç yangında 20 kişi hastaneye kaldırıldı
HaberlerGündem Haberleri Avcılar'da mahsur kaldılar: Korkunç yangında 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Avcılar'da mahsur kaldılar: Korkunç yangında 20 kişi hastaneye kaldırıldı

20.04.2026 - 09:03Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Avcılar'da mahsur kaldılar: Korkunç yangında 20 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 katlı binada yangın çıktı. 20 kişinin mahsur kaldığı yangın itfaiyenin zorlu mücadelesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın giriş katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

 Avcılarda mahsur kaldılar: Korkunç yangında 20 kişi hastaneye kaldırıldı

MAHSUR KALAN 20 KİŞİ KURTARILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aralarında çocuklarında bulunduğu üst katlarda mahsur kalan 20 kişi merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Avcılar'da mahsur kaldılar: Korkunç yangında 20 kişi hastaneye kaldırıldı
Avcılar'da mahsur kaldılar: Korkunç yangında 20 kişi hastaneye kaldırıldı

