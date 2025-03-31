Avcılar'da kayalıklara sıkışan yunus balığı kurtarıldıktan saatler sonra cansız bedeni bulundu

Ambarlı Sahili'nde geçtiğimiz hafta, kıyıya yakın bölgede duran ve kıyıdan uzaklaşmayan bir yunus olduğunu fark etti. Denizin kıyıya yakın bölümlerinde yaşadığı öğrenilen yunus bir süre sonra kıyıya vurarak kayalıklara sıkıştı. Durumu fark ederek yunusu kurtarmak isteyenler sudan çıkardıkları balığı uzaklara atsa da yunus tekrar kıyıya geldi. Yardım istenmesi üzerine olay yerine gelen balıkçının kucaklayarak teknesine aldığı yunus, Avcılar açıklarına bırakıldı.

ERTESİ GÜN CANSIZ BULUNMUŞ

Avcılar açıklarına bırakılan yunus, bir gün sonra Avcılar'daki deniz iskelesinin hemen yanında cansız halde bulundu. Yunus, bir tekne ile kıyıdan uzaklaştırılarak ilgili birime teslim edildi.

Kıyıya vuran yunusu kurtaran Enes Bacaksız, "Kayalara sıkışmıştı. Kurtarmak için aşağı indiğimizde yara almıştı. Gemi pervaneleri veya balıklardan ısırma gibi kesikleri vardı. Önce çıkarttım, denizin yoğun olan bölgesine bıraktım. Tekrardan kendini kayaların arasına sıkıştırınca balıkçılar da yardımcı istedik. Tekrardan çıkartıp uzak bölgedeki bir yere bıraktık. Yardım istediğimiz balıkçı aldı götürdü, denizin daha yoğun olan bölgesine kayalık olmayan bölgelere bıraktık" dedi.