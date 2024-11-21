GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Avcılar'da fırtına denizi taşırdı! Dalgalar 5 metre yükseldi

Avcılar'da fırtına denizi taşırdı! Dalgalar 5 metre yükseldi

Marmara Denizi'nde şiddetli lodos etkili olurken, Avcılar'da dalga boyu yer yer 5 metreyi buldu. Mendirekteki kayalıkları aşan dalgalar balıkçı barınağına kadar ulaştı.

21.11.2024 - 11:08 | | İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)
Avcılar'da fırtına denizi taşırdı! Dalgalar 5 metre yükseldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde başlayan lodos sabaha karşı etkisini arttırdı. Lodos nedeniyle dalgalar Ambarlı Sahili'nde balıkçı barınağı önündeki mendireği aştı.

Avcılarda fırtına denizi taşırdı Dalgalar 5 metre yükseldi

Dev dalgalar, barınak ile arasındaki bölümü adeta göle çevirdi. Balıkçılardan bir bölümü teknelerini zarar görmemesi için kıyıya yakın bölgeye çekti.

Avcılarda fırtına denizi taşırdı Dalgalar 5 metre yükseldi

GÜNCEL HABERLER

MSB kaynaklarından 'kılıçlı yemin' açıklaması: Disiplinsizliğin 'ama'sı, 'lakin'i, 'fakat'ı olmaz

MSB kaynaklarından 'kılıçlı yemin' açıklaması: Disiplinsizliğin 'ama'sı, 'lakin'i, 'fakat'ı olmaz

Bakan Tunç: Kimse bakanlarımızı engelleyeme çalışamaz

Bakan Tunç: Kimse bakanlarımızı engelleyeme çalışamaz

Çorum'da bu işi yalnızca o yapıyor! Ateşin başında adeta nakış gibi işliyor

Çorum'da bu işi yalnızca o yapıyor! Ateşin başında adeta nakış gibi işliyor