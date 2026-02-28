GAZETE VATAN ANA SAYFA
28.02.2026 - 15:59Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Avcılar’da imalathane olarak kullanılan bir depoya operasyon düzenlendi. Yapılan baskında, halk sağlığını tehdit eden binlerce ilaç ve kozmetik ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Avcılar'da bulunan bir depoya operasyon düzenledi.

Baskında çok sayıda ilaç ve kozmetik ürün ele geçirildi. Depoda, halk sağlığını tehdit edecek nitelikte ürünlerin imal edilerek piyasaya sürüldüğü ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede ele geçirilen ürünlerin ÜTS kaydı bulunmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Avcılar'da depo baskını! Sahte ürünleri piyasaya süreceklerdi
