Avcılar'da acımasız görüntü: Köpeği ezip geçti

29.03.2026 - 09:21Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Avcılar ilçesinde seyin halinde bir otomobil köpeği ezerek yoluna devam etti.

Olay, 25 Mart Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi’nde yaşandı. Cip sürücüsü yolda koşan köpeğin üzerinden geçti. Cip sürücüsü durmadan yoldan uzaklaşırken köpek kazada hafif yaralandı. Can havliyle kendini yolun kenarına atan köpeğin sahibi ise cip sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DURMADAN UZAKLAŞTI

Görüntülerde, cipin köpeğin üzerinden geçtiği anlar görülüyor. Bu sırada köpeğin sahibiin yanında bulunan diğer köpek de yaralanan köpeğin yanuına geliyor. Can havliyel kendini yol kenarına atan köpeğin sahibi ise uzaklaşan cip sürücüsüne tepki gösteriyor.

