Avcılar’da 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü

Olay saat 21.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, temel kazısı yapılan inşaat alanın yanında yer alan 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ve polis ekipleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrılırken, olayda yaralanan olmadı.

İstinat duvarı yıkılan bina sakinlerinden Müslüm Damar “ İnşaat vardı, inşaatta gündüzleri çalışma var. Ağır makine çalışıyor ve binamızda sarsıntı oluyordu. Bu arada bizim istinat duvarının altını oymuşlar. Altı oyulduğu için duvar çökmüş. Oğlumun evi burası, geldiğimde bitişikteki inşaat temel çalışması yaparken istinat duvarını yıkmışlar. Burada çocuklar şiddetli bir sarsıntı hissetmişler. Vakit akşam vakti olduğu için bir şey görünmüyordu. Çalışan adamlarında işleri bitmiş gitmek üzerelerdi. Ustalarına söyledik nasıl olacak yukarda 5 aile yaşıyor.

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Bana kenarlardan yürürseniz bir şey olmaz dediler. Bende belediyeye telefon ettim. Belediye yapı denetime şikayetimi iletti. Daha sonra 112’yi aradım. Bir memurla görüştük. Memur hemen ekibi yönlendirdi. Sonrasında zabıta ekipleri ve itfaiye geldi. Yapılan denetleme sonrası itfaiye burada oturabileceğimizi söyledi” dedi.