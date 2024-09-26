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Avcılar Sahili'nde kadın cesedi bulundu!

İstanbul Avcılar Sahili'nde kayalıkların arasında bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 26 yaşındaki Dilek A.'ya ait olduğu öğrenildi. Dilek A.'nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

26.09.2024 - 17:07 | | İhsan DÖRTKARDEŞ- Vehbi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)
Avcılar Sahili'nde kadın cesedi bulundu!

Denizköşkler Sahili'nde sabah saatlerinde, balıkçılar, kıyıda kayalıkların arasında bir ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Avcılar Sahilinde kadın cesedi bulundu

Sahil güvenlik ekipleri ve polisler cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için bir süre uğraştı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan cesedin Dilek A.'ya (26) ait olduğu belirlendi.

Avcılar Sahilinde kadın cesedi bulundu

Cesette ilk belirlemelere göre kesici veya delici alet izi tespit edilemedi. Dilek A.'nın üzerinde kimlik, kredi kartları ve bir miktar para bulundu.

Avcılar Sahilinde kadın cesedi bulundu

Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dilek A.'nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

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