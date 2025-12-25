Avcılar sahilinde hareketli dakikalar: Alkol alıp eşine intihar mesajı attı, gerçek ortaya çıkınca karısı isyan etti!
Avcılar sahilinde dün akşam saatlerinde tüm birimleri alarma geçiren sıra dışı bir olay yaşandı! Eşine intihar mesajı atan bir adam nedeniyle sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Eşinin hayatından endişe ederek olay yerine koşan kadın, kocasını kayalıklarda alkol alırken bulunca adeta çılgına döndü. Sinir krizi geçiren kadının 'Berduş musun sen!' tepkisi kameralara yansırken, ekipleri seferber eden krizin sonu ise herkesi şaşırttı.
Avcılar sahilde eşine intihar mesajı atan adam nedeniyle hareketli anlar yaşadı. Olay yerine gelen sahil güvenlik, ambulans, itfaiye ve polis ekipleri şahsın sahilde bulunan kayalıklarda alkol aldığını tespit etti.
Eşi ise, kocasını alkollü görünce sinir krizi geçirdi. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.
Olay, dün akşam 16.00 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi sahilde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen S.C. isimli erkek şahıs, Avcılar sahile gelerek önce alkol aldı ardından ise eşine intihar mesajı attı.
Aldığı mesaj üzerine panikleyen kadın, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sahil güvenlik, sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, eşine intihar mesajı atan şahsın, sahilde bulunan kayalıklarda alkol aldığını tespit etti.
Eşinden gelen intihar mesajının ardından panikleyerek sahile gelen kadın, eşinin sarhoş olduğunu ve alkol almaya devam ettiğini görünce sinir krizi geçirerek, "Ayıp ya, berduş musun sen. Lütfen yapma" dedi. Olay yerinde bir süre tartışan çift, barışarak olay yerinden ayrıldı.