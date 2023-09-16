Atina'da 6 Türk'e infaz! 4 tetikçi işi bitirmiş, Türkiye detayı ortaya çıktı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da geçtiğimiz gün bir araca açılan yayılım ateşiyle 6 kişi öldürüldü. Öldürülen kişilerin Türk polisince de aranan isimler olduğu ve suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un yakın adamları olduğu öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Atina’nın Artemida banliyösündeki ıssız bir noktada önceki akşam meydana gelen olayda beşi bir otomobilde, biri de araç dışında öldürülmüş altı kişinin cesedi bulundu.

Önce Arnavut oldukları söylenen kişilerin kimlik çalışmasında Türk vatandaşı oldukları belirlendi. Olay yerinden 25 boş kovan toplayan Yunan polisi öldürülenlerin kimliklerini gizli tutarken, Türk Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre bu kişiler arasında İtalya’da bir süre hapis yatan Barış Boyun’un adamlarından Doruk Ersu Büyüktunç ile yine Boyun’a yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Tekrü, Ömer Kanza, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Burak Tahmaz da yer alıyor.

Yunan basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un adamları olduğu iddia edilen Doruk Ersu Büyüktunç, Abdurrahman Tekru, Ozan Kaan Tozlu, Ömer Kanza, Barış Çağan ve Burak Tahmaz, “Kaldığınız yer deşifre edildi, acil çıkın” mesajı sonrası evi terk etti. 6 kişinin içinde bulunduğu araç, kendilerini İtalya’ya götürecek olan simsar Süleyman Dalgıç’ın kullandığı aracı takip etti.

Dalgıç tarafından çıkmaz bir yola sokulan 6 kişiyi taşıyan araç, biri motosiklet olmak üzere 2 araçta bulunan 4 tetikçi tarafından yaylım ateşine tutuldu. Saldırıda 6 Türk yaşamını yitirdi.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI VE SİMSARLIK YAPIYORDU

Saldırının ardından gittiği Atina Havalimanı’nda gözaltına alınan Süleyman Dalgıç’ın Midilli’ye kaçış planı da ortaya çıktı. Saat 18.20’deki pusudan bir saat sonra 19.30’da Türkiye üzerinden 21.00 uçağına Dalgıç adına bilet alındığı tespit edildi. Yunan polisi, bu bilgiyle Dalgıç’ın kanlı pusuda Türkiye bağlantılı bir organizasyonla hareket ettiğini değerlendiriyor. Meslekten ihraç eski polis olan Süleyman Dalgıç’ın, bir süredir Yunan adaları üzerinden insan kaçakçılığı ve simsarlığı yaptığı da netleştirildi.