GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Atatürk'e hakaretten tutuklandı
ABONE OL

Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk (40) tutuklandı.

18.11.2023 - 15:58 | | Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)
Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Anıtı önüne gelip Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk, şikayet üzerine, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan ve işsiz olduğu öğrenilen Cıbuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılacak en doğru adım ateşkesin sağlanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılacak en doğru adım ateşkesin sağlanması

Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya Gazze tepkisi: Bunu niye konuşmuyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya Gazze tepkisi: Bunu niye konuşmuyorsunuz?