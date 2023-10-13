Atatürk'e hakaret eden liseli için karar belli oldu
Ä°stanbul'da, Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n fotoÄŸrafÄ±na yÃ¶nelik tepki Ã§eken hareketlerde bulunan lise Ã¶ÄŸrencisi A.E.S. "AtatÃ¼rk'Ã¼n hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret" suÃ§undan 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. Lise Ã¶ÄŸrencisi A.E.S. kararla birlikte tahliye edildi.Â
Anadolu 3. Ã‡ocuk Mahkemesindeki duruÅŸmaya lise Ã¶ÄŸrencisi A.E.S., 20 EylÃ¼l'den beri tutuklu bulunduÄŸu cezaevinden getirildi. DuruÅŸmada taraf avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. Â Cumhuriyet savcÄ±sÄ± sanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. KararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, lise Ã¶ÄŸrencisi A.E.S. hakkÄ±nda "AtatÃ¼rk'Ã¼n hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret" suÃ§undan 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rdÄ±. Mahkeme sanÄ±k hakkÄ±nda verilen cezada hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± geriye bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar vererek, sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine hÃ¼kmetti.Â
Ä°DDÄ°ANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede A.E.S. hakkÄ±nda "AtatÃ¼rk Aleyhine Ä°ÅŸlenen SuÃ§lar HakkÄ±nda Kanun" kapsamÄ±nda 1 yÄ±l 6 aydan 4 yÄ±l 6 aya kadar hapsi istenmiÅŸti. A.E.S.'nin 17 yaÅŸÄ±ndan olmasÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rk Ceza Kanunu 31. Maddesi gereÄŸince ceza 3'de 1 oranÄ±nda indirildi. 17 yaÅŸÄ±ndaki lise Ã¶ÄŸrencisi A.E.S. hakkÄ±nda 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edilmiÅŸti.Â