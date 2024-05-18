Atatürk 19 Mayıs'ı neden gençlere armağan etti? 19 Mayıs neden kutlanır, Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a neden çıktı?

Atatürk 19 Mayıs'ı neden gençlere armağan etti, Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a neden çıktı? Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. Atatürk, bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

Atatürk neden 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktı?

19 Mayıs Atatürk'ün milli mücadeleyi ve kurtuluş savaşını başlatmak için Samsun'a çıktı. 19 Mayıs tarihte 1926 yılında Samsun'da kutlanan bu bayram Samsun'da kutlandıktan sonra ulusal bir gün ilan edilerek milli bayram haline gelmiştir. İlk kez ise 1935 yılında resmiyet kazanmıştır.

19 Mayıs gününde Atatürk yurdu düşman işgalinden kurtarmak için Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarma yaptı. Bu noktadan itibaren halkı milli mücadeleye destek verme çağrısında bulundu. Bu şekilde kurtuluş savaşı başlayarak 19 Mayıs günü bir milli bayram haline gelmiş oldu. Aynı zamanda 19 Mayıs günü Atatürk'ün sembolik olarak da bir doğum günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bundan dolayı Atatürk'ü anma ibaresi de eklenmiştir.

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Atatürk 19 Mayıs'ı neden gençlere armağan etti?

19 Mayıs kurtuluşun başlangıç tarihidir ve bu en önemli günü Atatürk "en büyük umudum" dediği gençlere armağan etmiştir.