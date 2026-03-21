Ataşehir'deki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 15.00 sularında Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki metal üretimi yapılan binada başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa süre içinde tüm yapıyı yoğun dumanla kapladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak caddeyi araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla alevlere müdahale etti.



Ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma gerçekleşmezken, iş yerinde zarar oluştu. Yangının çıkış nedenine dair incelemeler devam ediyor.