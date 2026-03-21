GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
21.03.2026 - 16:12
Bengül Arıca
Ataşehir'deki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir’de bulunan iki katlı bir metal işleme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucunda söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 15.00 sularında Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki metal üretimi yapılan binada başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa süre içinde tüm yapıyı yoğun dumanla kapladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak caddeyi araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla alevlere müdahale etti.

Ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma gerçekleşmezken, iş yerinde zarar oluştu. Yangının çıkış nedenine dair incelemeler devam ediyor.

