Muş'ta mesai başladı: Bu kez kış mevsimi için tarlaya indiler

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İlçede saman yapım hizmeti veren makine operatörleri, yaz sezonunun en yoğun günlerini yaşadıklarını belirtti. Makine operatörü Cüneyt Gülgeç, her gün farklı tarlalarda çalıştıklarını ifade ederek, "Çiftçilerimizin biçtiği otları saman haline getiriyoruz. Sabahın erken saatlerinde başladığımız mesaimiz akşam saatlerine kadar devam ediyor. Bu dönem oldukça yoğun geçiyor. Kış öncesinde herkes yemini hazırlamak istediği için taleplere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.