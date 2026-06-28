Babasının dükkanın başladığı sanata ailesiyle devam etti: Atölye kurup herkese öğretiyor

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Hititlere ayrı bir ilgisinin olduğunu kaydeden Ağbal, "Ben resimlerimde genellikle Hitit mitolojilerini konu alıyorum. Mitolojileri tezlerden okuyorum. Gözümde canlandırdıktan sonra onları iki boyuta üç boyuta döküyorum. Yani Hititlere olan bir merakım, bir ilgim var. Kendimi artık bir Hitit gibi görmeye başladım. Onların yaşam tarzını anlayıp, onları günümüz sanatıyla, çağdaş sanatla aktarıyorum. Böylece herkesin anlayabilmesini sağladığımı düşünüyorum. Sanatçı nereye kendini yakın hissediyorsa ne kendisi daha estetik geliyorsa oraya yoğunlaşmalı. O teknikleri kullanmalı" şeklinde konuştu.