Ataşehir'de korku dolu anlar: Sürücüler son anda kurtardı
19.03.2026 - 09:22Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sürücünün çarptığı aydınlatma direği yola devrildi. Birçok araç son anda durumu fark edip kurtardı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki otomobil yoldaki aydınlatma direğine çarptı.
Bunun üzerine direk, yola devrildi. Bu sırada karşı yönden gelirken direğin devrildiğini gören hafif ticari aracın sürücüsü manevra yaparak kazadan kurtuldu. Kaza anı araç kamerasıyla kaydedildi.