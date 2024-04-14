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Ataşehir'de inşaat alanında kaza: Mobil vinç devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Ataşehir'de inşaat alanında çalışmalar sırasında mobil vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları ilk incelemede bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

14.04.2024 - 16:59 | | İHA
Ataşehir'de inşaat alanında kaza: Mobil vinç devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, saat 15.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde Baraj Yolu Caddesi'ndeki inşaatta yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat alanında bulunan mobil vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de çalışma yaptı. Sağlık ekipleri, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, devrilen mobil vinç havadan görüntülendi.

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Ataşehir'de inşaat alanında kaza: Mobil vinç devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Ataşehir'de inşaat alanında kaza: Mobil vinç devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti