Ataşehir'de hastanede tepki çeken görüntülerle ilgili 4 kişi tutuklandı

İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakımındaki skandal görüntülerden ilki 10 Temmuz 2021 gününe ait. Hemşire Ali E. elinde tuttuğu paraları Hasta N.Z.’nin yüzüne atıyor. Yaşlı kadın odadaki diğer hemşirelere bakarak bir şeyler söylemeye çalışsa da kelimeler anlaşılmıyor. Paraları tutan hemşire ise “Bu paraları sana niye veriyoruz biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağız” dedikten sonra eliyle kadının böbreğini keser gibi hareketler yapıyor. Bu sırada bir diğer hemşire, “Al bu paraları k... sok desene N.” deyip gülmeye başlıyor.

SES KAYDI DA ÇIKTI

Hürriyet'te yer alan habere göre, görüntülerin yanı sıra hastanede çekildiği iddia edilen bir ses kaydı da ortaya çıktı. Ses kaydında “Hiç monitör ötmedi” diyen hemşireye, erkek görevli “Kanka ben demin dedim ya hasta mosmor diye” yanıtını veriyor. Kadın hemşire de “Allah kahretmesin gitti. Bas mavi kod verelim” diyor ve ardından doktoru arayarak “Hocam 9 numaralı hasta arrest oldu. Gelebilir misiniz?” diye soruyor.

BEŞ HASTA ÖLMÜŞ

Görüntü ve ses kaydını sosyal medyaya sızdıranın hastanenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Bu çalışana ait olduğu iddia edilen kayıtlarda ise isminin S.V. olduğu belirtilen bir kadın hastanın 7 Ocak 2022 tarihinde 15.30’da hayatını kaybettiği ancak ölüm saatinin 16.13 olarak kaydedildiği ve aradaki 43 dakikanın müdahale edilmiş gibi gösterildiği bilgisi yer alıyor. Bir diğer notta da ismi geçen 5 hastanın tümünün vefat ettiği belirtiliyor. Eski çalışan, yoğun bakımda birlikte çalıştığı 5 hemşireyi de olaylardan sorumlu olarak gösteriyor ve isimlerini tek tek sıralıyor. Ayrıca hastane yönetiminin kendisi ile görüşerek videoları almak istediğini öne sürüyor.

BAŞSAVCILIK GÖZALTI KARARI VERDİ

Bayındır Hastanesi’nin avukatları 24 Şubat 2022’de sekiz çalışan hakkında suç duyurusunda bulundu ve 17 saniyelik başka bir video kaydını Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. Başsavcılık bir çalışanın ifadesini aldı. Yeni ortaya çıkan görüntülerle soruşturmanın seyri değişti. Başsavcılık videoda görünen tüm görevliler hakkında gözaltı talimatı verdi ve polis nezaretinde adliyeye getirilmelerini istedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bahse konu eylemlerle ilgili olarak sorumluların süratle tespiti ve haklarında yasal gereğin başlatılması amacıyla soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

BAKAN KOCA: FAALİYETİ DURDURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan görüntülerin kabul edilemez olduğunu, müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Akşam saatlerinde de Koca, “Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak” açıklamasını yaptı.

HASTANE: BİZ DE SUÇ DUYURUSU YAPTIK

Bayındır Hastanesi’nin bağlı olduğu sağlık grubu, görüntülerin yayınlanmasının ardından yazılı açıklama yaptı: “31 Ocak 2022 tarihinde, İstanbul İçerenköy’deki hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu kendisi tarafından hastane yönetimimize ihbar edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar hemen görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Soruşturmanın tamamlanması akabinde disiplin kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eşzamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.”

ŞİKÂYET YAĞMIŞ

Sosyal medyada skandal görüntüler büyük tepki toplarken hastanenin internet sitesinde, “Yaşlı Dostu Hastane” ifadesinin yer aldığı görüldü. Öte yandan internetteki bir online şikâyet sitesinde, hastane hakkında daha önce yapılmış onlarca şikâyet olduğu ortaya çıktı. Bir hasta çocuğuna sedye üzerinde serum verildiğini, başka bir hasta ise 715 lira istenen bir pansumanı başka bir özel hastanede 25 liraya yaptırdığını öne sürdü. Şikâyetlerde ilgisizlik ve kötü muamele olduğu da iddia edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, "Ataşehir'de özel bir hastanede çıkan skandal görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınanlardan birisi Samsun'da gözaltına alındı, diğer 7 kişi ise İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu videodaki sağlık çalışanları da yer alıyor. Şu dakikalarda ifade işlemlerine başlandığını söyleyelim" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDILAR

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ali Erata'nn içinde olduğu 4 şüpheli 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

İLK İFADE ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin tamamının polise verdiği ifadede, "Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü bir amacımız yoktu" dediği öğrenildi.

HASTANE KAPISINA ŞERİT

Ataşehir'de özel bir hastanede personellerin hasta kadınla alay ettikleri videonun sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu. Hastane, kapısına şerit çekilerek kapatıldı. Hastaneye hasta kabulünün yapılmadığı öğrenilirken, hastası olan bazı hasta yakınlarının duruma tepki gösterdiği görüldü.

HASTALAR SEVK EDİLDİ

Özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasının ardından hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastanelere sevk edildi.