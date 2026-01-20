GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAtaşehir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Ataşehir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ataşehir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

20.01.2026 - 11:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

Ataşehir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir Kayışdağı Caddesi’nde gece saatlerinde yaşanan feci kazada, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Feci kaza, dün gece saatlerinde İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNDEN ACI HABER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Ekranlardan nüfus kayıtlarına... Alya 2025’in en popüler bebek ismi
#Gündem

Ekranlardan nüfus kayıtlarına... Alya 2025’in en popüler bebek ismi

Erzurum'da geceleri köylerde toplanıyorlar: Tarımda yeni döneme geçildi
#Gündem

Erzurum'da geceleri köylerde toplanıyorlar: Tarımda yeni döneme geçildi

Göl kıyısında yıkım operasyonu: Sapanca'daki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
#Gündem

Göl kıyısında yıkım operasyonu: Sapanca'daki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor