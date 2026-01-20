Ataşehir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Feci kaza, dün gece saatlerinde İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNDEN ACI HABER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.