13 bin yıllık tarımsal miras! Kars'ın Ata tohumu kavılca geleceğe taşınıyor

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"13 bin yıllık tarımsal miras"



Yaklaşık 13 bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen Kavılca buğdayı, Anadolu'nun en eski ata tohumlarından biri olarak kabul ediliyor. Doğu Anadolu'nun sert iklim şartlarına karşı gösterdiği yüksek dayanıklılığı, doğal yapısını koruması ve besin değerinin zenginliğiyle dikkat çeken Kavılca, Kars'ın tarımsal kimliğinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.