Ataşehir'de 19 Mayıs coşku dolu etkinliklerle kutlandı

Haberin Devamı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. Yıl dönümü kutlamaları Ataşehir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi tören ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunma töreninin ardından gün boyunca Atatürk Mahallesi Amfili Park ve Kayışdağı Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar renkli anlara tanıklık etti. Sokak dansları ve halk dansları gösterileri, amatör müzik gruplarının konserleri, DJ performansları ile zumba ve jumping fitness aktiviteleri büyük ilgi gördü. Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri ise akşam saatlerinde gerçekleştirilen fener alayı yürüyüşü oldu. Ataşehir Bulvarı'nda başlayan kortej, meşale ve Türk bayrakları eşliğinde Amfili Park'a kadar sürdü. Gençlik Bayramı için özel olarak süslenen TIR'ın eşlik ettiği yürüyüşte; Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve ailesi, Elif Duygu Adıgüzel ve kızı Algı Adıgüzel ile binlerce Ataşehirli katıldı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, marşlar eşliğinde yürüyüş boyunca 19 Mayıs'ın ruhunu Ataşehir sokaklarına taşıdı.

Haberin Devamı

Etkinlikte konuşan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli komşularım; 19 Mayıs 1919 yalnızca bir tarih değildir. 19 Mayıs, umutsuz görünen bir dönemde milletimizin yeniden ayağa kalkma iradesinin sembolüdür. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım; bağımsızlığa, halk egemenliğine ve cumhuriyete uzanan büyük yürüyüşün başlangıcıdır. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi bugün hâlâ gençlerin ellerinde yanmaya devam ediyor. Bu yüzden 19 Mayıs'ın emanet edildiği gençler bizim için çok kıymetlidir. Sizler cesaretlisiniz. Umutlusunuz, vicdanlısınız. Kimsenin sizlerden hayallerinizi çalmasına müsaade etmeyiniz. Bu ülke sizler gibi düşünen gençlerle büyüyecek. Sorgulayan gençlerle güçlenecek. Sanatta, bilimde, sporda, teknolojide üreten gençlerle yükselecek. Atatürk'ün size emanet ettiği Cumhuriyet sizin cesaretinizle sonsuza kadar yaşayacak. Kıymetli komşularım; bugün buraya gelerek bu coşkuya ortak olduğunuz için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Haberin Devamı

Fener alayının ardından Amfili Park'ta sahne alan Türkiye'nin köklü gruplarından SATTAS, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar müzik eşliğinde bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Haberin Devamı

Basketbol ve satranç turnuvası 22 Mayıs'ta düzenlenecek

Ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Ataşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ataşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle basketbol ve satranç turnuvaları düzenlenecek. 3x3 formatında gerçekleştirilecek basketbol turnuvası, 22 Mayıs Cuma günü saat 09.30'da başlayacak ve Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan İBB Esatpaşa Sahası'nda düzenlenecek. Kutlamalar kapsamında hazırlanan satranç turnuvası ise 21-22 Mayıs tarihlerinde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.