Ata tohumundan yetişiyor, tanesi 1 kilo geliyor! Fiyatı 30 liradan satılıyor

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Akyürek köyünde ata tohumu ile asırlardır yetiştirilen Mahman domatesi, köy pazarında satışa sunuluyor. Pazartesi ve cuma günleri ilçedeki pazara getirilen domatesler, hem lezzeti hem de büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Kilosu 30 TL olan domatesler, kova ile satılıyor.

Üretici Mahmut Meydan, "Bir domatesin ortalaması 1 kilo geliyor. Benim bugüne kadar tarttığım en ağır domates 2 kilo 580 gram. Yeri ve suyu soğuk olduğu için ata tohumundan yetişiyor. Aynı fideyi nerede ekersen ek bu büyüklüğe ulaşmaz. Meşhurdur ve burada kovayla satılır" dedi.