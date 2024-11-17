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At arabasıyla gelip, sitenin demir kapısını çaldılar!

Hatay’da at arabalı hırsızların galericiler sitesine ait demir kapıyı çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

17.11.2024 - 09:20 | | İHA
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Olay, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan galericiler sitesinde yaşandı. Gece saatlerinde bölgeye at arabasıyla gelen hırsızlar, sitenin demir kapısını çaldılar.

Durumu sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde fark eden vatandaşlar, görüntüleri izlediklerinde kapının at arabalı hırsızlar tarafından çalındığını anladılar. Hırsızların at arabasıyla gelerek demir kapıyı çaldığı anlarsa anbean kameraya yansıdı.

Bölgede yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çeken Ahmet Demir, “Hırsızlar buraya sürekli geliyor. Kamera olmasına rağmen yine buralarda hırsızlık yapıyorlar. Geçen günde kapıyı çaldılar. Buna bir çözüm bulunması lazım” dedi.

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