Aspendos'ta 2 yeni keşif! Bakan Ersoy duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki heykel keşfedildiğini açıkladı.

Heykellerin fotoğraflarını sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden paylaşan Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:





"Geleceğe miras bırakmak için çalışıyoruz. Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki muhteşem heykel keşfedildi. Zeus ve Aphrodite'nin 2000 yıllık büyüleyici zarif tasvirleri İki Katlı Dükkânlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."