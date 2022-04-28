Askerlik yerleri açıklandı mı, Mayıs celbi yerleri ne zaman belli olur 2022? Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı celbiyle silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik yeri ile ilgili bekleyişleri devam ediyor. Askerlik görevlerini Mayıs celbi ile yerine getirecek vatandaşlar, mayıs ayına az bir süre kala askerlik yerleri için yaptıkları sorgulamaları arttırdı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Mayıs celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, Mayıs celbi yerleri ne zaman belli olur 2022?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askerlik yerlerini henüz duyurmadı.

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacak.

Askerlik yeri öğrenmek için e-Devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022