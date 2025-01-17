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Asker kaçağı, polisi görünce aracını bırakıp kaçtı! Saklandığı apartmanda yakalandı

Bolu'da asker kaçağı olduğu gerekçesiyle polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan 23 yaşındaki genç, saklandığı apartmanda polis ekipleri tarafından yakalandı. 23 yaşındaki genç, ‘Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın kaçma ve yakalanma anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

17.01.2025 - 16:03 | | İHA
Asker kaçağı, polisi görünce aracını bırakıp kaçtı! Saklandığı apartmanda yakalandı

Olay, Gölyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri araçları tek tek durdurup denetim yapmaya başladı. Denetim esnasında ekipler, bir otomobilin sürücüsüne ‘Dur' ihtarında bulundu.

Asker kaçağı, polisi görünce aracını bırakıp kaçtı Saklandığı apartmanda yakalandı

Sürücü B.S.A. polisin ‘Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir süre ilerledikten sonra otomobilini yol kenarında bırakan B.S.A. koşarak kaçmaya başladı.

Asker kaçağı, polisi görünce aracını bırakıp kaçtı Saklandığı apartmanda yakalandı

Bir apartmana saklanan B.S.A. polis tarafından yakalandı. B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu için aranması olduğu ve bu sebeple kaçtığı öğrenildi.

Asker kaçağı, polisi görünce aracını bırakıp kaçtı Saklandığı apartmanda yakalandı

Şüpheli, ‘Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahsın saklanma ve yakalanma anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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