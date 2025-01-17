Asker kaçağı, polisi görünce aracını bırakıp kaçtı! Saklandığı apartmanda yakalandı

Olay, Gölyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri araçları tek tek durdurup denetim yapmaya başladı. Denetim esnasında ekipler, bir otomobilin sürücüsüne ‘Dur' ihtarında bulundu.

Sürücü B.S.A. polisin ‘Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir süre ilerledikten sonra otomobilini yol kenarında bırakan B.S.A. koşarak kaçmaya başladı.

Bir apartmana saklanan B.S.A. polis tarafından yakalandı. B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu için aranması olduğu ve bu sebeple kaçtığı öğrenildi.

Şüpheli, ‘Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın saklanma ve yakalanma anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.