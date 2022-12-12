GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Asgari ücret ve EYT! Kabine toplantısı başladı...
ABONE OL

Asgari ücret ve EYT! Kabine toplantısı başladı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

12.12.2022 - 16:08 |
Asgari ücret ve EYT! Kabine toplantısı başladı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ana gündemi ekonomi. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri görüşecek. Kritik toplantı saat 15.45 sıralarında başladı.

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor.

En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı. Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.

GÜNCEL HABERLER

Hayvan sahiplenmek isteyenleri ilgilendiriyor! Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor

Hayvan sahiplenmek isteyenleri ilgilendiriyor! Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor

Asgari ücret ve EYT! Kabine toplantısı başladı...

Asgari ücret ve EYT! Kabine toplantısı başladı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personel alacak! İşte Kariyer Kapısı başvuru ekranı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personel alacak! İşte Kariyer Kapısı başvuru ekranı!