Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Bizim talebimiz yüzde 45 zamdır!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"19 gündür süren asgari ücretle ilgili bir serüveni beraber yaşıyoruz. 4 tane asgari ücretli arkadaşımız var. Taşeron işçisi, karayolu işçisi, gazeteci kardeşimiz, aşçı, kuaför. Asgari ücret görüşmeleri başlamadan 1 hafta evvel yönetim tespit etti. Bizim uzmanlarımız, hukukçularımız asgari ücret bugüne kadar nasıl uygulandı, hangi kalemleri ilgilendiriyor? Onlarla ilgili arkadaşlarımız bilgi sahibiler. Geçmişte masada sendikacılar vardı. Sabah dokuzda bir toplantı yaptık.

"İŞVEREN NE VERECEK ONU SÖYLEMESİ GEREKİYOR"

Bir süreç devam ediyor. Maalesef kamuyunda bizle ilgili bir rakam açıklayın, ondan kolay bir iş yok. Ayın başında asgari ücret başladığında açıklardık mesele hallolurdu. 20 günlük süre zarfında Türk-İş niye açıklamıyor? İşveren ne verecek onu söylemesi gerekiyor. Antidemokratik bir asgari ücret yapısı var.

Ben HAK-İŞ’in başkanı, DİSK’in Başkanı ile de konuştum. Burada yetkili 4 tane arkadaşımız, Ramazan Bey de onlara başkanlık ediyor. Biz burada asgari ücretle ilgili bir rakam bekledik. Masada hükümetin 5 temsilcisi var. İşverenin 5 temsilcisi var. Bizim de 5 arkadaşımız var. Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, TÜİK var.

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Biz öyle bir noktadayız ki 2024 yılı bizim için de ülke için de zor bir yıl oldu. 2023 de öyle oldu. Şu anda kamu işçisi savunma sanayiinden ulaşımda, iletişimdeki bütün işçiler asgari ücret seviyesinde ücret alıyor.

Herkes bir rakam veriyor. Benim önümde 50 bin TL var, 36 bin TL var. Herkes kendi görüşünü söylüyor ama söylemesi gerekenler söylemiyor. Muhatap başkanlar kurulu, başkanlar kurulunun görüşünü aldık. Bu sadece benim kararım değil. Bir ay bekledim basından kimse gelip destek vermek istemedi.

"ŞU ANDA ALIM GÜCÜ 11 BİN TL CİVARINDA"

Kira artışı ortada, geçim şartları ortada öyle bir noktayız ki şu anda asgari ücret 11 bin TL düzeyine düştü. 1 sene evvel 17 bin TL alım gücü vardı şu anda alım gücü 11 bin TL civarında.

Biz bugün bu meselenin biteceğini ümit ediyorduk. Toplantıya Ramazan Bey katıldı. Geldiler oradaki tabloyu bize anlattılar. Dediler ki işveren de hükümet de bir rakam vermiyor.

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Bugüne kadar açıklamadığımızın sebebi şu: İşveren, hükümet açıklasın. Şu anda Sayın Mehmet Şimşek diyor ki ülke iyiye gidiyor. Madem iyiye gidiyorsa asgari ücret geçim ücreti oldu. İşi, ailesini nefes aldıracak bir geçim ücreti açıklayın da bundan hepimiz mutlu olalım.

Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz %45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek %20 refah payı ile 29.583 TL."