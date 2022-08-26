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GündemAsbestli gemi ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Kurum duyurdu: Kara sularımıza girmeyecek
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Asbestli gemi ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Kurum duyurdu: Kara sularımıza girmeyecek

Bakan Kurum: Brezilya Basel Sözleşmesi Yetkili Otoritesi IBAMA (Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü) tarafından Bakanlığımıza yapılan "NAE Sao Paulo" isimli eski askeri uçak gemisinin ülkemize Sök Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sökülmek üzere ithal edilmesi için sunulan notifikasyon başvurusuna 30.05.2022 tarihinde "Kara sularımıza girmeden denetim yapılması ve Bakanlığımız uzmanlarının gözetiminde söküm yapılması koşuluyla" şartlı onay verdik.

26.08.2022 - 17:43 |
Asbestli gemi ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Kurum duyurdu: Kara sularımıza girmeyecek

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