Artvin'in bu köyünde 7'de 70'eherkes kızak yarışması yapıyor

Artvin'in “Sakin Şehir” unvanına sahip Şavşat ilçesi kış aylarında adeta bir eğlence cennetine dönüşüyor. Karla kaplı arazide, özellikle Kocabey köyü sakinleri tarafından düzenlenen kızak yarışları, bölgedeki en büyük kış eğlencesi haline geldi. Köy meydanında toplanan genç ve yaşlılar, kendi yaptıkları kızaklarla hız denemeleri yaparak keyifli anlar yaşıyor. Özellikle yaşlıların da aktif olarak katıldığı yarışlar, geleneksel kültürün korunmasına katkı sağlarken, katılımcılara unutulmaz bir eğlence sunuyor. Kızak yarışlarının nefes kesen heyecanı, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.