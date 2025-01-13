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Artvin'de kuyruğuna ağ dolanan yunus balığı karaya vurdu

Artvin’in Arhavi ilçesinde kuyruğuna dolanan yunus balığı karaya vurdu.

13.01.2025 - 11:08 | | İHA
Artvin'de kuyruğuna ağ dolanan yunus balığı karaya vurdu

Artvin'in Arhavi ilçesinde denizden karaya vuran ölü bir yunus balığı bulundu. Olay, Arhavi sahilinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında bir yunus balığının ölü olarak karaya vurduğunu fark etti. Olayın ihbarı üzerine Arhavi Belediyesi ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yunus balığının, kuyruğuna takılan nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

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