Artvin'de çığ düştü! Vali Ergün kaç kişinin çığ altında kaldığını açıkladı

31.12.2025 - 13:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, '3 çobanın çığ altında aldığı bilgisi alındı. Arkadaşlarımızı oraya yönlendirdik. Ulaşmak için yoldayız' dedi.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Vali Turan Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

3 KİŞİ ÇIĞ ALTINDA

CNN Türk canlı yayınına katılan Vali Turan Ergün, "212’ye bir ihbardır bu. Yaklaşık 1 buçuk saat kadar önce. Burada bir çığ ihbarında bulunuldu. 3 çobanın çığ altında aldığı bilgisi alındı. Arkadaşlarımızı oraya yönlendirdik. Ulaşmak için yoldayız. Yerini tespit edemedik daha" İnşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız.

 

