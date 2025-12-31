Artvin'de çığ düştü! Vali Ergün kaç kişinin çığ altında kaldığını açıkladı

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Vali Turan Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

3 KİŞİ ÇIĞ ALTINDA

CNN Türk canlı yayınına katılan Vali Turan Ergün, "212’ye bir ihbardır bu. Yaklaşık 1 buçuk saat kadar önce. Burada bir çığ ihbarında bulunuldu. 3 çobanın çığ altında aldığı bilgisi alındı. Arkadaşlarımızı oraya yönlendirdik. Ulaşmak için yoldayız. Yerini tespit edemedik daha" İnşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız.