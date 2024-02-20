Arnavutluk'la anlaşmalar imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelesini biliyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Arnavutluk'un Başbakanı Rama ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz sene Türkiye ile Arnavutluk arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılını idrak ettik. Bugün icra ettiğimiz konseyin ilk toplantısıyla münasebetlerimizi daha ileri taşıma konusunu teyit ettik. İmzalanan anlaşmalarla işbirliğimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik. Bu rakama kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye 3,5 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla Arnavutluk'taki en büyük 5 yabancı arasında yer alıyor. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'un kalkınmasına yönelik projelerimiz sürecek. Az önce imzalanan anlaşma bu alandaki işbirliğimize güç katacaktır. 3 ay gibi rekor bir sürede Fier Hastanesi'ni inşa ettik. Bundan sonra da Arnavutluk halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakanın FETÖ konusundaki hassasiyetine biliyor ve samimiyetine inanıyoruz. Karşılıklı anlayış çerçevesinde örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz. Maarif Vakfı'na sağladığı katkıdan dolayı Sayın Başbakana müteşekkiriz. Sayın Başbakanla bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye ve Arnavutluk, Balkanların barış ve istikrarına katkı sağlayan iki NATO müttefiktir. Savunma sanayi ve askeri alandaki yakın işbirliğini derinleştirmek arzusundayız. Askeri Çerçeve Anlaşması bu irademizin en somut tezahürüdür. Arnavutluk'u başarıyla tamamladığı BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğinden ötürü tebrik ediyoruz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na Arnavutluk önemli katkılar yapacaktır.

Haberin Devamı

RAMA: O HASTANE TÜRKİYE’NİN YAPTIĞI ÖNEMLİ BİR YATIRIMDIR



İşte Rama'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Sıcak sözleriniz için teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı biz hastane konusunda iddiaya girmedik. Biz de sadece online olarak izin veriliyor iddialara. Aslında demiştim ki ben bir iddiaya giremem. Ama şunu biliyoruz. Verilen söz tutulur. O hastane Türkiye’nin yaptığı önemli bir yatırımdır. Arnavutlar 3 önemli şeyi unutamazlar. Öncelikle sizin ve hükümetiniz sayesinde Kosova bağımsız cumhuriyet olarak tanındı. Bağımsızlığı ilan ettikten birkaç dakika sonra sizin tarafınızdan tanındı. Büyük deprem sonrası benimle iletişime geçen ilk kişiydiniz. Ve siz dediniz ki, 'Türkiye ayakta olduğu sürece Arnavutluk yalnız değildir' ve 500 dairenin inşaatı için hemen işe başladınız. Üçüncü olarak da Arnavutluk ve Arnavutluk halkı, Batı Balkanların diğer halklarıyla birlikte sudan çıkmış balık gibi hissetiler kendilerini. Özellikle dünya koronavirüs tarafından sarsıldığında. Televizyon ekranlarında gördüğümüz gibi Avrupa'da aşılamalar başlamıştı. Eğer Türkiye olmasaydı ve siz olmasaydınız kim bilir kaç kişi hayatını kaybetmiş olurdu. Bunlar üç önemli anlar bizim için. Arnavutluk'un hayatla ölüm arsında mücadele verdiği anlar bu anlar.

Haberin Devamı