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Arnavutköy'de korkunç kaza: 4 araç birbirine girdi

10.06.2026 - 09:41Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Arnavutköy'de korkunç kaza: 4 araç birbirine girdi

İstanbul'un Arnavutköy'de korkunç kaza meydana geldi. 4 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi Sultangazi istikametinde meydana geldi. Cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle 2 hafif ticari araç, otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada takla atan otomobil, sürüklenerek bariyerlere çarptı.

Arnavutköyde korkunç kaza: 4 araç birbirine girdi

Otomobilde bulunanlar yara almadan kurtarılırken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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