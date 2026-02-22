Arnavutköy'de kardeşini katletti, Silivri'de ölü bulundu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.02.2026

Kaynak: İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldüren gencin Silivri'de arkadaşına ait evde intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, 17 Şubat günü gece saatlerinde Arnavutköy'de meydana gelmişti. İddiaya göre, Uğur Özyurt (25) ile ağabeyi Burakcan Özyurt (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Uğur Özyurt'un yanındaki silahla ağabeyi Burakcan Özyurt'a ateş açtığı öne sürülmüştü. Ağır yaralanan Burakcan Özyurt olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Uğur Özyurt kaçarken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almıştı.

Zanlının Silivri'de intihar ettiği ortaya çıktı
Kaçan şüpheliyi yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri, zanlı Özyurt'un arkadaşı R.G.'ye ait Silivri Bekirli Mahallesi'ndeki evin arka bahçesinde iple kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

