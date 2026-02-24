GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArnavutköy'de feci kaza! Kamyonet tarlaya uçtu
HaberlerGündem Haberleri Arnavutköy'de feci kaza! Kamyonet tarlaya uçtu

Arnavutköy'de feci kaza! Kamyonet tarlaya uçtu

24.02.2026 - 13:50Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Arnavutköy'de feci kaza! Kamyonet tarlaya uçtu

Arnavutköy Hadımköy Caddesi’nde kontrolden çıkan bir kamyonet, savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası araçta bulunan 2 kişi hurdaya dönen kamyonetten hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Feci kaza saat 09.30 sıralarında Dursunköy Hadımköy Caddesi’nde meydana geldi.Seyir halindeki kamyonet, Hadımköy-Dursunköy istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Aynı caddede trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, kamyonette bulunan sürücü ve yanındaki yolcunun yardımına koştu. Araçtan çıkarılan iki kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine tedbir amaçlı teslim edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası jandarma ekipleri Dursunköy Hadımköy Caddesi’nde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Muş Ovası'nda ilk kez açtı: Şubat ayında herkesi şaşırttı
#Gündem

Muş Ovası'nda ilk kez açtı: Şubat ayında herkesi şaşırttı

Antalya şubatta yazı yaşıyor! Güneşi gören plaja koştu
#Gündem

Antalya şubatta yazı yaşıyor! Güneşi gören plaja koştu

Demirören Yayınları, ‘Külliye'de Ramazan’ etkinliklerinde stantta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
#Gündem

Demirören Yayınları, ‘Külliye'de Ramazan’ etkinliklerinde stantta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor