Arkadaşlarına yaptığı 'şaka' kanlı bitti: 2 ölü! 'Pişmanım'

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki Gençlik Köprüsü’nde meydana geldi. Şeref Aslantaş, mahalleden arkadaşları Alperen Kaya ile Eren Güngör’ü buluşmak için Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru’na çağırdı. 3 arkadaş köprü üzerinde içki içtikleri sırada küfürleşip, tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şeref Aslantaş, yanında getirdiği bıçakla Kaya’yı göğsünden, kavgayı ayırmak isteyen Güngör’ü de karnından bıçaklayıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kaya ile Güngör, kurtarılamadı.

Yürüyüş parkurundaki güvenlik görevlisinin ihbarıyla harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonda olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Emniyete götürülen Şeref Aslantaş, ifadesinde, “Eve dönmek için ayrılırken şaka amaçlı Kaya’ya omuz attım. Küfredince tartışma çıktı. Öldürmek istememiştim, pişmanım” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeref Aslantaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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