'Arı Operasyonu' düzenleyen jandarma 110 olayı aydınlattı: 8 tutuklama

Yalova'da arı yetiştiriciliği yapan A.S.’yi telefonla arayan kişi, kendisini 'Bursa Arıcılık Birliği' görevlisi olarak tanıtarak, şeker yardımı kazananlardan birinin hakkından vazgeçtiğini ve bu yardımın kendisine devredileceğini söyledi. Dolandırıcılar, A.S.'ye bu hakkı kullanabilmesi için hesaba 35 bin TL göndermesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine kendisine verilen banka hesabına 35 bin TL gönderen A.S., bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca, Gemlik Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA GENÇLERİN BANKA HESAPLARINI KİRALAMIŞLAR

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahse konu hesabın hareketlerini, telefonların HTS ve İMEİ kayıtlarını incelenmeye aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, farklı dolandırıcılık yöntemlerinin de benzer hesaplardan yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma, arıcılık dolandırıcılığının yanı sıra, kendisini polis, hakim ve savcı gibi tanıtan şüphelilerin, kaparo dolandırıcılığı, alışveriş vaatleri ile yapılan dolandırıcılık gibi pek çok suçu da işlediğini belirledi. Şüphelilerin, dolandırıcılık olaylarını özellikle Suriye uyruklu kişilerin üzerine çıkarılan telefon hatları ve 18-23 yaş arasında gençlerden, sosyal medya aracılığıyla kiralanan banka hesaplarıyla gerçekleştirdiği tespit edildi.

TOPLAM 110 DOLANDIRICILIK OLAYI AYDINLATILDI

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Bursa, Ankara, Eskişehir ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Arı Operasyonu'nda 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında, kendilerini polis, hakim ve savcı gibi tanıtarak ve alışveriş vaadiyle dolandırıcılık gibi pek çok suçu da örgütlü bir şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yapılan incelemede, gözaltına alınan 8 şüphelinin bu yöntemle ülke genelinde toplam 110 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.