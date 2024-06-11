Arefe gününde görülen rüyalar çıkar mı? Arefe günü görülen rüyalar gerçek olur mu, arefe gecesi görülen rüyalar ne anlama gelir?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Arefe gününe dair merak edilen konu başlıklarından biri de arefe günü görülen rüyaların ne anlama geldiği ve gerçek olup olmadığı oldu. Peki, Arefe gecesi görülen rüyalar ne anlama gelir? Arefe günü görülen rüyalar gerçek olur mu, arefe gününde görülen rüyalar çıkar mı?

Arefe gecesi görülen rüyalar ne anlama gelir?

Rüyada arefe gününde bulunduğunu gören kimsenin, kayıp bir kimsesi varsa, sevinçli olarak gelir. Yakın akrabalarından kendisiyle ilişkileri kesilmiş ve görüşemediği bir kimsesi varsa, birbirlerine kavuşurlar. Birisiyle münakasali bir mevzuu varsa, sulh olur. Arefe gününü görmek hacca delalet eder. Bazen de arefe gününü görmek, cum'a gününe, pazar yerlerine ve karlı bir ticarete delalet eder.

Ancak arefe günü görülen rüyaların çıkacağına dair dini bir bilgi yok.